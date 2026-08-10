Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Pratapgarh Kunda News: ससुराल में विवाहिता ने फांसी लगाकर दी जान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रतापगढ़ - कुंडा
Follow us on Google News
share

Pratapgarh Kunda News: गड़वारा में एक विवाहित महिला, जिसकी उम्र 28 वर्ष थी, ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वह अपने चार साल के बेटे, सास और ससुर के साथ रह रही थी। परिवार में तनाव का संकेत मिलने पर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। परिजनों ने मौत को लेकर संदेह जताया है।

ससुराल में विवाहिता ने फांसी लगाकर दी जान
ससुराल में विवाहिता ने फांसी लगाकर दी जान

Pratapgarh Kunda News: गड़वारा, हिन्दुस्तान संवाद। सास, अजिया ससुर और चार साल के बेटे के साथ घर में रहने वाली विवाहिता ने रविवार शाम फांसी लगाकर जान दे दी। मायके वालों की शिकायत पर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।अंतू थाना क्षेत्र के मवैया कला गांव निवासी पंकज पांडेय इंदौर में प्राइवेट नौकरी करता है। उसकी शादी करीब छह साल पहले अमेठी त्रिसुंडी की 28 वर्षीय दीक्षा पांडेय के साथ हुई थी। दीक्षा पति के साथ इंदौर में रहती थी। करीब एक साल से अपने 4 साल के बेटे, सास और अजिया ससुर के साथ के साथ मवैया कला में रह रही थी।

रविवार शाम करीब पांच बजे उसने घर के अंदर कमरे में रस्सी फांसी लगा ली। फांसी पर लटकी देख सास शोभा पांडेय चिल्लाने लगी। आसपास के लोगों ने दरवाजा तोड़कर उसे नीचे उतारा और इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज ले गए। वहां से डॉक्टरों ने प्रयागराज रेफर कर दिया। प्रयागराज पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई। परिजन शव लेकर घर चले आए। जानकारी पर मायके के लोग पहुंचे और मौत को लेकर संदेह जताने लगे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया। सदर नायब तहसीलदार चंदन राणा ने पोस्टमार्टम हाउस पहुंचकर शव का पंचनामा कराया। सीओ सिटी आशुतोश मिश्र ने बताया कि विवाहिता के फांसी लगाकर जान देने की सूचना पर शव का पोस्टमॉर्टम कराया जा रहा है। तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Pratapgarh Kunda Latest News Pratapgarh Kunda News Suicide

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।