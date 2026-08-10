Pratapgarh Kunda News: ससुराल में विवाहिता ने फांसी लगाकर दी जान
Pratapgarh Kunda News: गड़वारा में एक विवाहित महिला, जिसकी उम्र 28 वर्ष थी, ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वह अपने चार साल के बेटे, सास और ससुर के साथ रह रही थी। परिवार में तनाव का संकेत मिलने पर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। परिजनों ने मौत को लेकर संदेह जताया है।
Pratapgarh Kunda News: गड़वारा, हिन्दुस्तान संवाद। सास, अजिया ससुर और चार साल के बेटे के साथ घर में रहने वाली विवाहिता ने रविवार शाम फांसी लगाकर जान दे दी। मायके वालों की शिकायत पर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।अंतू थाना क्षेत्र के मवैया कला गांव निवासी पंकज पांडेय इंदौर में प्राइवेट नौकरी करता है। उसकी शादी करीब छह साल पहले अमेठी त्रिसुंडी की 28 वर्षीय दीक्षा पांडेय के साथ हुई थी। दीक्षा पति के साथ इंदौर में रहती थी। करीब एक साल से अपने 4 साल के बेटे, सास और अजिया ससुर के साथ के साथ मवैया कला में रह रही थी।
रविवार शाम करीब पांच बजे उसने घर के अंदर कमरे में रस्सी फांसी लगा ली। फांसी पर लटकी देख सास शोभा पांडेय चिल्लाने लगी। आसपास के लोगों ने दरवाजा तोड़कर उसे नीचे उतारा और इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज ले गए। वहां से डॉक्टरों ने प्रयागराज रेफर कर दिया। प्रयागराज पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई। परिजन शव लेकर घर चले आए। जानकारी पर मायके के लोग पहुंचे और मौत को लेकर संदेह जताने लगे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया। सदर नायब तहसीलदार चंदन राणा ने पोस्टमार्टम हाउस पहुंचकर शव का पंचनामा कराया। सीओ सिटी आशुतोश मिश्र ने बताया कि विवाहिता के फांसी लगाकर जान देने की सूचना पर शव का पोस्टमॉर्टम कराया जा रहा है। तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।
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