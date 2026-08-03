Pratapgarh Kunda News: मवेशी से टकराकर बाइक सवार युवक की मौत

Pratapgarh Kunda News: रामपुर बावली में एक युवक की मवेशी से टकराकर मौत हो गई। सोनेलाल वर्मा एक दिन पहले सूरत से लौटे थे। इसी क्षेत्र में दो बाइकों की भिड़ंत में चार लोग घायल हो गए, जिनमें से दो की हालत गंभीर है।

मवेशी से टकराकर बाइक सवार युवक की मौत

Pratapgarh Kunda News: रामपुर बावली, हिंसं। रिश्तेदारी से लौट रहे बाइक सवार युवक की सड़क पर आए मवेशी से टकराकर मौत हो गई। सूचना पर परिजन पहुंचे और शव देखते ही चीत्कार करने लगे। पुलिस ने शव पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। अंतू थाना क्षेत्र के आशापुर भाटन गांव निवासी राजनाथ वर्मा का 28 वर्षीय बेटा सोनेलाल सोमवार को बाइक से अपनी रिश्तेदारी में रामपुर बावली आया था। शाम को घर जा रहा था। लालगंज कस्बे से तीन किलोमीटर पहले अझारा के पास सड़क पर आए मवेशी से टकराकर सड़क पर गिरा और गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस उसे लालगंज ट्रामा सेंटर ले गई लेकिन उसकी मौत हो चुकी थी। पहले अंतू थाने में तैनात रहे लालगंज के एक दरोगा ने उसे पहचान लिया और परिजनों को खबर दी तो कई रिश्तेदार ट्रामा सेंटर पहुंच गए। बाद में परिजन भी पहुंचे और शव देखते ही चीत्कार करने लगे.

एक दिन पहले आया था सूरत से लालगंज के अझारा में मवेशी से टकराकर मृत सोनेलाल वर्मा अभी एक दिन पहले ही सूरत से घर आया था। सोमवार को रिश्तेदारी में रामपुर बावली चला गया। वह दो भाई और चार बहन में सबसे छोटा था। उसे दो साल का एक बेटा है.

बाइकों की भिड़ंत में चार लोग घायल गौरा। फतनपुर थाना के रामापुर स्थित पेट्रोल पंप के पास सोमवार को दो बाइकों की भिड़ंत हो गई। इसमें बाइक पर सवार चार लोग घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने घायलों को सीएचसी गौरा पहुंचाया। जहां दो की हालत गंभीर देख मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। बताते है कि एक बाइक पंप पर पेट्रोल भरवाने के लिए मुड़ रही थी। तभी सामने से आ रही दूसरी बाइक से उसकी टक्कर हो गई। हादसे में गोसेपुर निवासी 14 वर्षीय रूपेश, 15 वर्षीय शिवम और 18 वर्षीय आदित्य और 22 वर्षीय आदर्श निवासी पूरे गोसाई घायल हो गए। डॉक्टरों ने आदित्य और आदर्श की हालत गंभीर होने पर उन्हें मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। जबकि रूपेश और शिवम का उपचार सीएचसी गौरा में जारी है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है.