Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Pratapgarh Kunda News: मवेशी से टकराकर बाइक सवार युवक की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रतापगढ़ - कुंडा
Follow us on Google News
share

Pratapgarh Kunda News: रामपुर बावली में एक युवक की मवेशी से टकराकर मौत हो गई। सोनेलाल वर्मा एक दिन पहले सूरत से लौटे थे। इसी क्षेत्र में दो बाइकों की भिड़ंत में चार लोग घायल हो गए, जिनमें से दो की हालत गंभीर है।

मवेशी से टकराकर बाइक सवार युवक की मौत
मवेशी से टकराकर बाइक सवार युवक की मौत

Pratapgarh Kunda News: रामपुर बावली, हिंसं। रिश्तेदारी से लौट रहे बाइक सवार युवक की सड़क पर आए मवेशी से टकराकर मौत हो गई। सूचना पर परिजन पहुंचे और शव देखते ही चीत्कार करने लगे। पुलिस ने शव पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। अंतू थाना क्षेत्र के आशापुर भाटन गांव निवासी राजनाथ वर्मा का 28 वर्षीय बेटा सोनेलाल सोमवार को बाइक से अपनी रिश्तेदारी में रामपुर बावली आया था। शाम को घर जा रहा था। लालगंज कस्बे से तीन किलोमीटर पहले अझारा के पास सड़क पर आए मवेशी से टकराकर सड़क पर गिरा और गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस उसे लालगंज ट्रामा सेंटर ले गई लेकिन उसकी मौत हो चुकी थी। पहले अंतू थाने में तैनात रहे लालगंज के एक दरोगा ने उसे पहचान लिया और परिजनों को खबर दी तो कई रिश्तेदार ट्रामा सेंटर पहुंच गए। बाद में परिजन भी पहुंचे और शव देखते ही चीत्कार करने लगे.

एक दिन पहले आया था सूरत से

लालगंज के अझारा में मवेशी से टकराकर मृत सोनेलाल वर्मा अभी एक दिन पहले ही सूरत से घर आया था। सोमवार को रिश्तेदारी में रामपुर बावली चला गया। वह दो भाई और चार बहन में सबसे छोटा था। उसे दो साल का एक बेटा है.

बाइकों की भिड़ंत में चार लोग घायल

गौरा। फतनपुर थाना के रामापुर स्थित पेट्रोल पंप के पास सोमवार को दो बाइकों की भिड़ंत हो गई। इसमें बाइक पर सवार चार लोग घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने घायलों को सीएचसी गौरा पहुंचाया। जहां दो की हालत गंभीर देख मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। बताते है कि एक बाइक पंप पर पेट्रोल भरवाने के लिए मुड़ रही थी। तभी सामने से आ रही दूसरी बाइक से उसकी टक्कर हो गई। हादसे में गोसेपुर निवासी 14 वर्षीय रूपेश, 15 वर्षीय शिवम और 18 वर्षीय आदित्य और 22 वर्षीय आदर्श निवासी पूरे गोसाई घायल हो गए। डॉक्टरों ने आदित्य और आदर्श की हालत गंभीर होने पर उन्हें मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। जबकि रूपेश और शिवम का उपचार सीएचसी गौरा में जारी है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है.

सामान्य प्रश्न

सोनेलाल वर्मा की सड़क हादसे में मौत कैसे हुई?
सोनेलाल वर्मा की सड़क पर आए मवेशी से टकराकर मौत हो गई।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Pratapgarh Kunda Latest News Death Pratapgarh Kunda News अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।