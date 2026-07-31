Pratapgarh Kunda News: पट्टी इलाके में अधेड़ और युवती ने खाया जहर
Pratapgarh Kunda News: पट्टी कोतवाली के रमईपुर निवासी 52 वर्षीय रामचंद्र और रेंड़ी गारापुर की 19 वर्षीय बेटी आयशा ने जहरीला पदार्थ खा लिया। घटना शुक्रवार सुबह और गुरुवार रात की है। गंभीर हालत में आयशा को मेडिकल कॉलेज से प्रयागराज रेफर किया गया। परिजनों ने दोनों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया।
Pratapgarh Kunda News: पट्टी कोतवाली के रमईपुर निवासी 52 वर्षीय रामचंद्र ने शुक्रवार सुबह और रेंड़ी गारापुर के विजय की 19 वर्षीय बेटी आयशा ने गुरुवार रात जहरीला पदार्थ खा लिया। परिजन दोनों को मेडिकल कॉलेज ले आए। यहां से आयशा की हालत गंभीर होने के कारण उसे प्रयागराज रेफर कर दिया गया।
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