Pratapgarh Kunda News: प्रेमी के शादी से इनकार पर उठाया आत्मघाती कदम

Pratapgarh Kunda News: कुंडा, संवाददाता। दो वर्ष से गांव के युवक से चल रहे प्रेम-प्रसंग में युवती गर्भवती हुई तो युवक ने शादी करने से इनकार कर दिया। शादी से इनकार करने पर युवती ने परिजनों से पूरी बात बताई। इसी बात को लेकर परिजनों ने युवती को डांटा तो वह प्रेमी की बेवफाई से आहत होकर पुल से गंगा में कूदकर आत्महत्या कर ली। भाई की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। पुलिस पोस्टमार्टम का इंतजार कर रही है। मानिकपुर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी एक व्यक्ति की 22 वर्षीय बेटी परिजनों की डांट से सोमवार रात घर से निकली तो मंगलवार को उसका शव करेंटी पुल के नीचे गंगा में मिला।

मामले को लेकर मृतका के भाई ने पुलिस को तहरीर दी। उसकी 22 वर्षीय बहन अमित सोनकर से दो साल से बात कर रही थी। बहन ने घर वालों को बताया कि वह गर्भवती है और अमित से शादी करना चाहती है। जब उसकी बहन ने अमित से शादी को कहा तो उसने शादी से इनकार कर दिया। कहा कि जाओ मर जाओ, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी। हमसे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। इसी बात से आहत होकर उसकी बहन तीन अगस्त की शाम करीब 7.30 बजे बगैर किसी को बताए घर से चली गई। करेंटी दुर्गा भाभी सेतु गंगा के पुल से कूदकर जान दे दी। उसके बहन की जान अमित की वजह से गई है। मृतका के भाई की तहरीर पर पुलिस ने अमित सोनकर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। इंस्पेक्टर पंकज कुमार राय ने कहा कि मृतका के भाई की तहरीर पर आरोपी युवक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। पोस्टमार्टम के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।