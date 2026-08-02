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Pratapgarh Kunda News: साइकिल चला रही किशोरी तालाब में डूबी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रतापगढ़ - कुंडा
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Pratapgarh Kunda News: प्रतापगढ़ के देवकली मोहल्ले में एक 13 वर्षीय लड़की इशानी तालाब में गिर गई। उसे बचाने के लिए उसका चाचा तालाब में कूद गया, लेकिन वह भी डूबने लगा। आसपास के लोगों ने दोनों को बचाया। इशानी को मेडिकल कॉलेज भेजा गया और फिर प्रयागराज रेफर किया गया, जहां उसकी स्थिति में सुधार हुआ।

Pratapgarh Kunda News: साइकिल चला रही किशोरी तालाब में डूबी

Pratapgarh Kunda News: प्रतापगढ़। शहर के देवकली मोहल्ले में शनिवार शाम राजकुमार की 13 वर्षीय बेटी इशानी साइकिल चलाना सीख रही थी। इस दौरान वह तालाब में गिरकर डूबने लगी। उसे बचाने के लिए उसका चाचा तालाब में कूदा तो वह भी डूबने लगा। आसपास के लोगों ने दोनों को बाहर निकाला। किशोरी को मेडिकल कॉलेज ले आया गया। यहां से गंभीर हालत में प्रयागराज रेफर किया गया। हालांकि वहां इलाज के बाद उसकी हालत में सुधार हो गया।

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