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Pratapgarh Kunda News: शिक्षिका की हार्ट अटैक से मौत, शोक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रतापगढ़ - कुंडा
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Pratapgarh Kunda News: मदाफरपुर के कोहंडौर थाना क्षेत्र के सराय रजई गांव में 45 वर्षीय शिक्षिका कनकलता सिंह की हार्ट अटैक से अचानक मृत्यु हो गई। उनके परिवार में शोक फैल गया, जबकि क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। कनकलता सिंह के दो बेटे और दो बेटियां हैं। विद्यालय के शिक्षक भी शोक जताने पहुंचे।

शिक्षिका की हार्ट अटैक से मौत, शोक
शिक्षिका की हार्ट अटैक से मौत, शोक

Pratapgarh Kunda News: मदाफरपुर। कोहंडौर थाना क्षेत्र के सराय रजई गांव निवासी राजेश सिंह की 45 वर्षीय पत्नी कनकलता सिंह निजी स्कूल में शिक्षिका थीं। रविवार को उन्हें अचानक सीने में दर्द हुआ हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। उनकी अचानक मौत से परिवार में कोहराम मच गया। इससे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। उन्हें दो बेटे और दो बेटियां हैं। आसपास के लोगों के साथ स्कूल के शिक्षकों ने भी घर पहुंचकर शोक जताया।

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