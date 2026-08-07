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Pratapgarh Kunda News: संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रतापगढ़ - कुंडा
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Pratapgarh Kunda News: कुंडा में एक युवक खेतों की ओर जाता है और अचानक गिर कर बेहोश हो जाता है। परिजनों ने उसे सांप के डसने की आशंका में झाड़फूंक कराने का प्रयास किया। स्थिति में सुधार नहीं होने पर उसे सीएचसी लाया गया, जहाँ डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने पुलिस को सूचना दिए बिना शव घर ले गए।

संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत
संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत

Pratapgarh Kunda News: कुंडा, संवाददाता। भोर में खेतों की ओर गया युवक अचानक गश खाकर गिरा तो अचेत हो गया। परिजन सांप के डसने की आशंका में उसकों झाड़फूंक कराने ले गए। हालत में सुधार नहीं होने पर सीएचसी लाए तो डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। युवक के मौत की जानकारी होते ही परिजनों में कोहराम मच गया। परिजन बगैर पुलिस को खबर दिए शव लेकर घर चले गए। कुंडा कोतवाली क्षेत्र के सुजौली गांव निवासी सुम्मेलाल सोनकर का 22 वर्षीय बेटा गुड्डू सोनकर शुक्रवार को भोर में खेतों की ओर गया था। अचानक वह गश खाकर गिरा तो अचेत हो गया। खेत गए लोगों की नजर पड़ी तो परिजनों को खबर दी।

परिजन उसको सांप के डसने की आशंका में झाड़फूंक कराने ले गए लेकिन हालत गंभीर होते देख उसे सीएचसी लाए। सीएचसी में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। युवक के मौत की जानकारी होते ही परिजनों में कोहराम मच गया। घबराए परिजन बगैर पुलिस को खबर दिए शव लेकर घर चले गए। युवक के अचानक मौत को लेकर चर्चा रही।

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