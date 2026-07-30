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Pratapgarh Kunda News: छात्रा का हुआ अंतिम संस्कार, अब जाम लगाने वाले हो रहे चिह्नित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रतापगढ़ - कुंडा
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Pratapgarh Kunda News: प्रतापगढ़ के भंगवा गांव में एक छात्रा रितिका की ट्रैक्टर से कुचलकर मौत हो गई। बुधवार को स्कूल से लौटते समय यह हादसा हुआ। परिजनों और ग्रामीणों ने शव रखकर अयोध्या-प्रयागराज हाईवे पर जाम लगा दिया। पुलिस अब जाम लगाने वालों की पहचान कर कार्रवाई कर रही है।

Pratapgarh Kunda News: छात्रा का हुआ अंतिम संस्कार, अब जाम लगाने वाले हो रहे चिह्नित

Pratapgarh Kunda News: प्रतापगढ़, संवाददाता। शहर के करीब भंगवा गांव में बुधवार दोपहर ट्रैक्टर से कुचलकर छात्रा की मौत हो गई थी। गुरुवार सुबह सई तट पर उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। अब पुलिस हाईवे पर शव रखकर जाम लगाने वालों को चिह्नित कर रही है। नगर कोतवाली के भंगवा जूड़ा का पुरवा निवासी संदीप कुमार गौतम की आठ वर्षीय बेटी रितिका की बुधवार दोपहर स्कूल से लौटते समय ट्रैक्टर से कुचलकर मौत हो गई। शाम को पोस्टमॉर्टम के बाद परिजनों संग ग्रामीणों ने भंगवा चुंगी के पास अयोध्या-प्रयागराज हाईवे पर शव रखकर जाम लगा दिया। शव उठाने को लेकर लोगों की पुलिस से खासी झड़प हो गई।

इस दौरान पूरे शहर में जाम की स्थिति बन गई और एंबुलेंस भी फंस गई। गुरुवार सुबह परिजनों ने जूड़ा का पुरवा में ही शव सई नदी किनारे दफन कर दिया। पुलिस ने हिरासत में लिए ट्रैक्टर चालक मालगोदाम रोड निवासी मो. नसीम को मुचलके पर रिहा कर दिया। अब पुलिस जाम लगाने वालों को वीडियो क्लिप के आधार पर चिह्नित कर रही है। सीओ सिटी आशुतोष मिश्र ने बताया कि जाम लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

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