Pratapgarh Kunda News: वंदे भारत ट्रेन की चपेट में आने से युवती की मौत
Pratapgarh Kunda News: परियावां के छिन्दौरा गांव में 20 वर्षीय मोहिनी सरोज बुधवार को रेलवे ट्रैक पर गईं और वंदे भारत ट्रेन की चपेट में आकर मृत्यु हो गई। यह घटना स्थानीय लोगों के ध्यान में आई जिन्होंने पुलिस को सूचित किया। मोहिनी तीन बहनों और तीन भाइयों में सबसे छोटी थी।
Pratapgarh Kunda News: परियावां। नवाबगंज थाना क्षेत्र के छिन्दौरा गांव निवासी मनेश सरोज की 20 वर्षीय बेटी मोहिनी सरोज बुधवार शाम घर के ही पास रेलवे ट्रैक की तरफ गई थी। तभी प्रयागराज से लखनऊ की तरफ जा रही वंदे भारत ट्रेन की चपेट में आ गई। इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। आसपास के लोगों की नजर पड़ी तो इसकी सूचना नवाबगंज पुलिस के साथ मोहिनी के परिजनों को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। मोहिनी तीन बहन और तीन भाइयों में सबसे छोटी थी।
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