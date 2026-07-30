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Pratapgarh Kunda News: लापता युवक का तालाब में उतराया मिला शव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रतापगढ़ - कुंडा
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Pratapgarh Kunda News: बुधवार शाम को शौच के लिए निकले 19 वर्षीय दीपक सरोज की गुरुवार को तालाब में लाश मिली। परिजनों ने बताया कि सड़क निर्माण के दौरान ठेकेदार ने तालाब को गहरा कर दिया था, जिससे हादसा हुआ। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मृतक के परिवार में शोक की लहर है।

लापता युवक का तालाब में उतराया मिला शव
लापता युवक का तालाब में उतराया मिला शव

Pratapgarh Kunda News: बाघराय, हिन्दुस्तान संवाद। बुधवार शाम घर से शौच को निकले युवक का शव गुरुवार दोपहर बाद गांव के बाहर तालाब में उतराया मिला। ग्रामीणों ने शव उतराया देखा तो परिजनों को सूचना दी। युवक के मौत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बाघराय थाना क्षेत्र के बदली का पुरवा पंवासी गांव निवासी नकछेद का 19 वर्षीय बेटा दीपक सरोज बुधवार देरशाम घर से शौच जाने को कहकर निकला लेकिन वापस नहीं लौटा। देर रात तक दीपक के नहीं लौटने पर परिजन उसकी खोज करते रहे, लेकिन कहीं सुराग नहीं लगा।

गुरुवार दोपहर बाद दो बजे गांव का विपिन तालाब की ओर गया तो दीपक का शव पानी में उतराया देख वह अवाक रह गया। परिजनों, ग्रामीणों को खबर देकर विपिन तालाब में घुसा और किसी तरह दीपक को बाहर खींचकर लाया तो उसकी सांस थम चुकी थी। युवक के मौत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। आरोप है कि गंगा एक्सप्रेस-वे की सड़क बनाने में ठेकेदार मानक के अधिक मिट्टी निकालकर तालाब को गहरा कर दिए हैं जिससे हादसा हुआ। युवक की मौत पर उसका मां दुल्ला देवी, बहन मालती भाई राम मिलन समेत पूरे परिवार में कोहराम मचा है। मौके पर पहुंचे उपनिरीक्षक वीरेन्द्र प्रताप सिंह ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा।

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