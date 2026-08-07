Pratapgarh Kunda News: जिनके लिए संघर्ष करता रहा अमन, उनको एक साथ करना पड़ा विदा
Pratapgarh Kunda News: प्रतापगढ़ के महुली में रात को हुई भारी वर्षा के दौरान एक घर गिरने से एक परिवार के छह सदस्यों की मौत हो गई। परिवार का बड़ा बेटा, अमन, अपने माता-पिता एवं छोटे भाई के साथ इस कठिन समय में जिम्मेदारी संभाल रहा है। शवों की स्थिति को देखकर मदद करने वालों की आंखे नम हो गईं।
Pratapgarh Kunda News: प्रतापगढ़, संवाददाता। रात को बारिश के दौरान महुली में घर गिरने से परिवार के छह सदस्यों की मौत को लेकर हर कोई स्तब्ध दिखा। हादसे में अकेला बचा अमन ही परिवार का बड़ा बेटा होने के कारण माता-पिता के साथ परिवार की ज्यादा जिम्मेदारी संभाल रहा था। अचानक ऐसा हादसा हुआ कि उसे अपने ही हाथों से अपनों को एकसाथ हमेशा के लिए विदा करना पड़ा। हादसे के बाद अमन के साथ मौजूद लोग भी उससे बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। यूं तो अमन के पूर्वज दिलीपपुर से आकर महुली में बसे थे लेकिन पिता के साथ ही अमन का भी बचपन महुली की गलियों में बीता। आसपास के लोगों के साथ ही पूरे बाजार के लोगों से अमन का व्यवहार बेहद सहृदय है। अचानक रात में घर गिरने से उसके माता, पिता, पत्नी, दो मासूम बेटों के साथ ही भाई की भी मौत से वह बदहवास हो गया। घटना के समय वह खुद कमरे में मौजूद था। किनारे होने के कारण ज्यादा मलबा उस पर नहीं पड़ा और जान बच गई। खुद को आई चोटें भूलकर वह अपनों को देखने के लिए तड़प उठा तो परिवार के लोग उसे मेडिकल कॉलेज से पोस्टमार्टम हाउस ले गए। पोस्टमार्टम हाउस से ही लोग सभी शव लेकर प्रयागराज गए। वहां अमन ने ही सभी अपनों को हमेशा के विदाई दे दी। यह देख साथ जाने वालों के साथ ही वहां मौजूद लोगों की भी आंखें नम हो गईं。
सुरक्षित दिख रहे थे शव, टूट गई थीं हड्डियां
छत गिरने के बाद मलबा हटाकर करीब दो घंटे बाद सभी को बाहर निकाला गया तो उनके शव मिट्टी से सन गए थे लेकिन सुरक्षित दिखे रहे थे। सूत्रों के अनुसार, पोस्टमार्टम के दौरान उनकी हड्डियां कई जगह से टूटी मिलीं।
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लेखक के बारे मेंShailesh Tiwari
शॉर्ट बायो : शैलेश तिवारी पिछले 12 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में ‘हिन्दुस्तान’ प्रयागराज में प्रतापगढ़ जिले के प्रभारी के तौर पर खबरें लिखते हैं।
परिचय एवं अनुभव
शैलेश तिवारी भारतीय प्रिंट मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 12 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में प्रयागराज संस्करण के प्रतापगढ़ ब्यूरो को लीड कर रहे हैं। 2021 से इस भूमिका में रहते हुए लोकल कंटेंट, खेल, साफ्ट स्टोरी, क्राइम और राजनीति में मजबूत पकड़ बनाई है।
करियर का सफर
शैलेश ने अपने करियर की शुरुआत 2014 में दैनिक भास्कर से की फिर अमर उजाला से जुड़े, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2014 में दैनिक भास्कर के साथ उन्होंने मीडिया की दुनिया में कदम रखा। 2014 से 2016 तक दैनिक भास्कर में हरियाणा के रोहतक और रेवाड़ी जिले में काम किया। दैनिक भास्कर की रेवाड़ी यूनिट लॉचिंग में प्रमुख भागेदारी रही। 2016 से 2021 तक अमर उजाला से जुड़कर हरियाणा के रेवाड़ी और झज्जर में बतौर ब्यूरो चीफ टीम का नेतृत्व किया। अमर उजाला की रोहतक यूनिट में क्लस्टर इंचार्ज और सिटी रिपोर्टिंग टीम का हिस्सा रहे। इसके साथ ही हरियाणा के फतेहाबाद, हिसार, कुरुक्षेत्र, अंबाला, पानीपत, सोनीपत, करनाल में भी स्पेशल इवेंट का हिस्सा रहे। अमर उजाला मेरठ के बाद 2021 में हिन्दुस्तान में बरेली जिले से जुड़ने के बाद प्रयागराज संस्करण के प्रतापगढ़ ब्यूरो का नेतृत्व कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
बीए (हिस्ट्री), एमए (पॉलीटिकल साइंस) छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर से करने के बाद स्वामी विवेकानंद सुभारती यूनिवर्सिटी, मेरठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट होने के बाद शैलेश को राजनीतिक और पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। इसी वजह से रजनीतिक गलियारों में चल रही हलचल और क्राइम से जुड़ी खबरों पर अच्छी कमांड होने के साथ अच्छी खबरें लिख रहे हैं।
रिपोर्टिंग और विजन
राजनीतिक हलचल और क्राइम के विषयों पर शैलेश की अच्छी पकड़ है। उन्होंने क्राइम की कई एक्सक्लूसिव स्टोरी की है। शैलेश का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता है-उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
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