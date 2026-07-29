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Pratapgarh Kunda News: सड़क हादसे में घायल युवक की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रतापगढ़ - कुंडा
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Pratapgarh Kunda News: कुंडा में भदरी बैंक से लौटते समय अजय शुक्ला नामक युवक को तेज रफ्तार बाइक ने टक्कर मार दी। गंभीर घायल होने के बाद उसे प्रयागराज उपचार के लिए भेजा गया, जहां उसकी बुधवार को मौत हो गई। परिजनों ने पुलिस में मामला दर्ज कराया है।

सड़क हादसे में घायल युवक की मौत
सड़क हादसे में घायल युवक की मौत

Pratapgarh Kunda News: कुंडा, संवाददाता। भदरी बैंक से घर लौटते समय बाइक के टक्कर से गंभीर घायल युवक को सीएचसी से प्रयागराज ले गए। इलाज के दौरान बुधवार को उसकी सांसे थम गई। युवक के मौत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। मृतक के भाई ने पुलिस को मामले की तहरीर दी है।नगर पंचायत कुंडा के वैष्णो कॉलोनी कबरियागंज मोहल्ला निवासी नर्वदा प्रसाद शुक्ला का 42 वर्षीय बेटा अजय शुक्ला उर्फ बब्बी 27 जुलाई को भदरी स्थित ग्रामीण बैंक से अपना काम निपटाकर दोपहर बाद घर लौट रहा था। जैसे ही वह जमेठी पेट्रोल पंप के आगे बढ़े तेज रफ्तार बाइक सवार ने टक्कर मार दिया जिससे वह गंभीर घायल हो गया।

सीएचसी में हालत गंभीर होने पर डॉक्टर ने स्वरुप रानी अस्पताल प्रयागराज रेफर कर दिया। परिजनों ने निजी नर्सिंग होम में उसे भर्ती कराया। बुधवार दोपहर में इलाज के दौरान उसकी सांसे थम गई। अजय की मौत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। मृतक के भाई आनंद शुक्ला ने पुलिस को मामले की तहरीर दी है। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर विधिक कार्रवाई करने की बात कह रही है।

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