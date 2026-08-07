Pratapgarh Kunda News: गहरी नींद में दो छत का लिंटर गिरने से दब गईं सभी की चीखें
Pratapgarh Kunda News: प्रतापगढ़ में एक परिवार बारिश के बीच पुरानी जर्जर मकान में रह रहा था। बुधवार रात दो छतों का मलबा गिरने से परिवार के सभी सदस्य दब गए। बड़ा बेटा अमन ने बताया कि किसी की आवाज नहीं आई और सभी की मौत हो गई। पुलिस और फायर ब्रिगेड ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया।
Pratapgarh Kunda News: प्रतापगढ़, संवाददाता। करीब डेढ़ साल से मुंबई छोड़कर पुराने जर्जर मकान में रहते हुए एक अदद छत के लिए परेशान कुनबा एक ही कमरे में रह रहा था। आलीशान पुराना घर जर्जर हुआ तो प्रमोद श्रीवास्तव के चाचा और भाई ने अलग घर बनवा लिया। प्रमोद का परिवार भी जल्द घर बनवाने के लिए परिशान था। पुराने जर्जर मकान के एक ही कमरे में रहने के कारण बारिश के बीच बुधवार रात दो छतों का मलबा गिरा तो किसी की चीख भी नहीं निकल सकी।
परिवार की स्थिति
प्रमोद का परिवार जिस घर में रहता था वह उसके पिता के चार भाइयों का था। अब आसपास ही सबने दूसरा घर बनवा लिया है। प्रमोद के तीन भाइयों में एक अविवाहित की मौत हो चुकी है। जबकि चाय की दुकान चलाने वाले दूसरे भाई ने अलग घर बनवाया है। प्रमोद दो बेटों, बहू, दो पौत्र और पत्नी के साथ मुंबई से घर आया तो पुराने जर्जर मकान में रहने लगा। बड़ा बेटा अमन व्यापार के मकसद से महुली मंडी जाने लगा। जबकि प्रमोद छोटे बेटे के साथ गली के बाहर सड़क किनारे तख्त पर सब्जी की दुकान के साथ ई रिस्क्षा चलाने लगा। अभी डेढ़ माह पहले लोगों ने नया ई-रिक्शा भी खरीदा था। पुराने जर्जर मकान में नीचे के एक कमरे का आशियाना बनाया तो उसमें ही पूजा स्थल भी बना लिया। इसमें एसी लगाई तो पूरा परिवार एक साथ रहने लगा। हादसे में घायल बड़े बेटे अमन ने बताया कि बुधवार रात करीब साढ़े 10 बजे सभी सो गए। रात करीब डेढ़ बजे छत गिरी तो उसने देखा सभी दब गए हैं। किसी की कोई आवाज नहीं निकली। उसने घटना की गंभीरता समझ लिया और खुद से बाहर निकालने का प्रयास करने लगा।
पुलिस और बचाव कार्य
बारिश के बीच पुलिस के साथ पब्लिक भी रेस्क्यू में जुटी
बारिश के बीच रात करीब दो बजे हादसे की खबर आसपास के लोगों के साथ ही पुलिस और फायर ब्रिगेड के पास भी पहुंच गई। पुलिस पहुंची तब तक छह लोग मलबे में दबे पड़े थे। कमरे में दो तरफ बने दरवाजे नहीं खुल सके तो पुलिस ने खिड़की तोड़ दी। इसके बाद मलबा हटाकर लोगों को निकला तब तक सभी की मौत हो चुकी थी।
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