Pratapgarh Kunda News: बाइक-स्कूटी भिड़ंत में घायल छात्र ने भी दम तोड़ा

Pratapgarh Kunda News: प्रतापगढ़, संवाददता। नगर कोतवाली क्षेत्र के चिलबिला में महुली रोड पर शुक्रवार रात स्कूटी-बाइक भिड़ंत में में घायल बी-फार्मा के छात्र की भी इलाज के दौरान रविवार सुबह मौत हो गई। हादसे 28 वर्षीय अधिवक्ता विपिन सिंह की मौके पर ही मौत हो गई थी। कोहंडौर थाना क्षेत्र के पूरे कोलाहल निवासी विमलचंद श्रीवास्तव का 23 वर्षीय बेटा अमन श्रीवास्तव बी-फार्मा का छात्र था। वह शुक्रवार रात बाइक से घर आ रहा था। चिलबिला में महुली रोड पर स्कूटी सवार अधिवक्ता विपिन सिंह से उसकी टक्कर हो गई। इसमें दोनों घायल हो गए और विपिन सिंह की मौके पर ही मौत हो गई थी। अमन श्रीवास्तव को गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज से प्रयागराज रेफर कर दिया गया। वहां इलाज के दौरान रविवार को भोर में उसकी मौत हो गई। अमन की मौत की खबर मिलते ही आसपास के इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। तमाम लोग संवेदना व्यक्त करने उसके घर पहुंच गए。