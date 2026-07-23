Pratapgarh Kunda News: सड़क किनारे खड़े युवक की बाइक की टक्कर से मौत

Pratapgarh Kunda News: सड़क किनारे खड़े युवक की बाइक की टक्कर से मौत
Pratapgarh Kunda News: कुंडा में एक दुखद घटना में, एक युवक को बेकार बाइक सवार ने टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजन उसे अस्पताल ले गए, जहाँ डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक हरिकेश सिंह है, जिनकी पत्नी और बच्चों में कोहराम मच गया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा।
Pratapgarh Kunda News: कुंडा, संवाददाता। सड़क किनारे खड़े होकर बात कर रहे युवक को बेकाबू बाइक सवार ने टक्कर मार दी, इसके बाद वह भी पलट गया। टक्कर से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजनों ने घायल को सीएचसी भेजा। डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा।कुंडा कोतवाली क्षेत्र के चौंसा गांव निवासी छोटे सिंह का 48 वर्षीय बेटा हरिकेश सिंह बाइक मिस्त्री है। गुरुवार सुबह करीब 10:30 बजे वह गांव के सामने सड़क किनारे बरगद पेड़ के नीचे खड़ा होकर बात कर रहा था। तभी बेकाबू बाइक सवार उसे टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया।
टक्कर मारने के बाद बाइक पलटने से बाइक सवार भी जख्मी हो गया। परिजन घायल हरिकेश सिंह को सीएचसी लाए। डॉक्टर ने हरिकेश सिंह को मृत घोषित कर दिया। युवक के मौत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। मृतक की पत्नी गुड़िया बेटे रवि सिंह, कुनाल सिंह, बेटी रुबी, तस्या, खुशबू सिंह समेत पूरे परिवार में कोहराम मचा रहा। मृतक की पत्नी गुड़िया रोते-रोते अचेत हो जा रही थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। चर्चा रही की टक्कर मारने वाला बाइक सवार युवक थाने का होमगार्ड था। इंस्पेक्टर मनोज पांडेय ने कहा कि शव को पोस्टमार्टम को भेजा गया है, तहरीर मिलने पर रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।
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