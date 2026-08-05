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Pratapgarh Kunda News: काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस से गिरकर युवक की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रतापगढ़ - कुंडा
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Pratapgarh Kunda News: प्रतापगढ़ में चिलबिला स्टेशन के पास बुधवार शाम, 25 वर्षीय युवक काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस से गिरकर घायल हो गया और बाद में उसकी मौत हो गई। जीआरपी ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और पहचान के लिए जांच कर रही है। मृतक लाल हाफ शर्ट और नीले जींस में था।

Pratapgarh Kunda News: काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस से गिरकर युवक की मौत

Pratapgarh Kunda News: प्रतापगढ़। नगर कोतवाली थाना क्षेत्र के चिलबिला स्टेशन से पहले बुधवार शाम दिल्ली की ओर जा रही काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस से गिरकर 25 वर्षीय युवक की मौत हो गई। मामले की जानकारी पर पहुंची जीआरपी ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक लाल रंग की हाफ शर्ट, नीले रंग की जींस पैंट पहने था। जीआरपी आसपास के लोगों से पूछताछ कर मृतक के शव की पहचान का प्रयास कर रही है। जीआरपी एसओ पंकज कुमार भाष्कर ने बताया कि मृतक के शव की पहचान का प्रयास चल रहा है।

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