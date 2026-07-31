Pratapgarh Kunda News: स्पीड रडार से पहले दिन आठ वाहनों का चालान
Pratapgarh Kunda News: यातायात निरीक्षक मनोज कुमार ने अयोध्या-प्रयाग्रज हाईवे पर स्पीड रडार मीटर से जांच शुरू की। पहले दिन, ओवरस्पीड के लिए आठ वाहनों का चालान किया गया। इसके अलावा, ट्रैफिक टीम ने मोटीफाइड साइलेंसर बेचने पर रोक लगाने के लिए एजेंसियों पर दिशा-निर्देश जारी किए।
Pratapgarh Kunda News: यातायात निरीक्षक मनोज कुमार ने शुक्रवार को स्पीड रडार मीटर से चेकिंग शुरू कराई। पहले दिन अयोध्या-प्रयागराज हाईवे पर मकूनपुर में ओवरस्पीड आठ वाहनों का चालान किया गया। इसके साथ ही यातायात टीम ने वाहनों की एजेंसियों पर जाकर मोटीफाइड साइलेंसर बेचने से मना किया।
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