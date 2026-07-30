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Pratapgarh Kunda News: अधेड़ सहित तीन ने खाया जहरीला पदार्थ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रतापगढ़ - कुंडा
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Pratapgarh Kunda News: प्रतापगढ़ में दो लोगों ने जहरीला पदार्थ खा लिया, जिससे उनकी हालत गंभीर हो गई। 48 वर्षीय हसनैन को प्रयागराज रेफर किया गया, जबकि 20 वर्षीय आलोक वर्मा को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। एक अन्य महिला, अलका, सिंदूर खाने से बीमार पड़ी और उसे भी अस्पताल में भर्ती कराया गया।

अधेड़ सहित तीन ने खाया जहरीला पदार्थ
अधेड़ सहित तीन ने खाया जहरीला पदार्थ

Pratapgarh Kunda News: प्रतापगढ़। कंधई के शीतलागंज निवासी 48 वर्षीय हसनैन और महेशगंज के बसावन का पुरवा निवासी 20 वर्षीय आलोक वर्मा ने गुरुवार सुबह जहरीला पदार्थ खा लिया। हालत बिगड़ने पर दोनों को मेडिकल कॉलेज ले आया गया। यहां से हसनैन को गंभीर हालत में प्रयागराज रेफर कर दिया गया। उधर नगर कोतवाली के किशुनदासपुर निवासी जितेंद्र की 35 वर्षीय पत्नी अलका की सिंदूर खाने से हालत बिगड़ गई। उसे भी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है।

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