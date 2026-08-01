Pratapgarh Kunda News: सड़क हादसों में तीन लोग घायल

Pratapgarh Kunda News: सड़क हादसों में तीन लोग घायल
Pratapgarh Kunda News: संग्रामगढ़ थाना क्षेत्र के रामनगर चौंरग गांव निवासी लालता प्रसाद द्विवेदी का 52 वर्षीय बेटा शुक्रवार शाम बाइक से जाते समय अज्ञात वाहन की टक्कर से घायल
Pratapgarh Kunda News: कुंडा। संग्रामगढ़ थाना क्षेत्र के रामनगर चौंरग गांव निवासी लालता प्रसाद द्विवेदी का 52 वर्षीय बेटा शुक्रवार शाम बाइक से जाते समय अज्ञात वाहन की टक्कर से घायल हो गया। महेशगंज थाना क्षेत्र के बहोरिकपुर गांव निवासी 70 वर्षीय रामधनी यादव अज्ञात वाहन टक्कर से घायल हो गया। कोतवाली के बसहीपुर गांव निवासी कालीदीन का 36 वर्षीय बेटा राम सजीवन बाइक से जाते समय अज्ञात वाहन की टक्कर से घायल हो गया। आसपास के लोगों ने घायलों को सीएचसी भेजा।
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