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Pratapgarh Kunda News: सड़क हादसों में तीन लोग घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रतापगढ़ - कुंडा
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Pratapgarh Kunda News: कुंडा में शनिवार को बाइक से जाते समय तीन लोग अज्ञात वाहन की टक्कर से घायल हो गए। घायल होने वालों में काशीपुर गांव के शमशेर, मीरापुर लोकैयापुर के शिव श्याम मौर्य और रैयापुर गांव के रमेश पटेल शामिल हैं। आसपास के लोगों ने उन्हें एम्बुलेंस बुलाकर सीएचसी में भेजा।

सड़क हादसों में तीन लोग घायल
सड़क हादसों में तीन लोग घायल

Pratapgarh Kunda News: कुंडा। संग्रामगढ़ थानाक्षेत्र के काशीपुर गांव निवासी शमशेर शनिवार को बाइक से जाते समय अज्ञात वाहन की टक्कर से घायल हो गया। मीरापुर लोकैयापुर गांव निवासी राम कृष्ण का 65 वर्षीय बेटा शिव श्याम मौर्य बाइक से जाते समय अज्ञात वाहन की टक्कर से घायल हो गया। कोतवाली के बाबू का पुरवा रैयापुर गांव निवासी राम औतार का 40 वर्षीय बेटा रमेश पटेल बाइक से जाते समय अज्ञात वाहन की टक्कर से घायल हो गया। आसपास के लोगों ने एम्बुलेंस बुलाकर घायलों को सीएचसी भेजा।

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