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Pratapgarh Kunda News: कबाड़ी की दुकान में चोरी, मुकदमा दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रतापगढ़ - कुंडा
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Pratapgarh Kunda News: कुंडा नगर पंचायत के आशीष गुप्ता ने 30 जुलाई को रात में उसकी कबाड़ की दुकान के बगल से चोरों द्वारा कई महंगे ऑटो पार्ट्स चोरी होने की शिकायत की। पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। घटना की जानकारी सुबह मिली।

Pratapgarh Kunda News: कबाड़ी की दुकान में चोरी, मुकदमा दर्ज

Pratapgarh Kunda News: कुंडा। नगर पंचायत कुंडा के मुख्तार नगर निवासी आशीष गुप्ता की मोहल्ले में कबाड़ की दुकान है। उसने पुलिस को तहरीर दी कि 30 जुलाई की रात चोर उसके दुकान के बगल रखे ट्रक की कमानी, जीप का धुरा, ट्रैक्टर ट्राली का टोचन समेत हजारों का सामान उठा ले गए। घटना की जानकारी सुबह हुई। पीड़ित आशीष की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है।

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