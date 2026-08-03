Pratapgarh Kunda News: देर तक रिमझिम बारिश के बाद लुढ़का तापमान, बढ़ी उमस
Pratapgarh Kunda News: चार दिन से हर रोज हो रही छिटपुट बारिश के बीच रविवार रात से सोमवार सुबह तक झड़ी के बावजूद उमस कम नहीं हुई। सुबह देर तक रिमझिम बारिश होती रही। इससे रात
Pratapgarh Kunda News: प्रतापगढ़, संवाददाता। चार दिन से हर रोज हो रही छिटपुट बारिश के बीच रविवार रात से सोमवार सुबह तक झड़ी के बावजूद उमस कम नहीं हुई। सुबह देर तक रिमझिम बारिश होती रही। इससे रात के साथ ही दिन का भी तापमान लुढ़क गया। हालांकि बारिश थमने के बाद फिर उमस बढ़ गई। आसमान में बादलों की लुकाछिपी के बीच हो रही छिटपुट बारिश गर्मी से राहत नहीं दे पा रही है। फसल के लिए भी यह बारिश नाकाफी साबित हो रही है। रविवार रात से ही कुंडा सहित कई इलाके में बारिश शुरू हो गई। रुक-रुक कर यह बारिश सोमवार सुबह करीब 10 बजे तक जारी रही।
इससे रात का तापमान 2.2 डिग्री लुढ़ककर 26.8 पहुंच गया। शनिवार रात का तापमान 29.0 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था। सुबह बारिश की झड़ी का असर दिन में भी दिखा। करीब 10 बजे से शाम तक बारिश नहीं हुई। इसके बावजूद अधिकतम तापमान 1.5 डिग्री लुढ़ककर 33.5 पहुंच गया। रविवार को अधिकतम तापमान 26.8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था। तापमान गिरने के बाद भी उमस कम नहीं हुई।
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