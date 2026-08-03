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Pratapgarh Kunda News: किशोरी ने खाया जहरीला पदार्थ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रतापगढ़ - कुंडा
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Pratapgarh Kunda News: कुंडा के कटरा गांव में 16 वर्षीय नंदिनी ने परिजनों से नाराज होकर घर में रखा जहरीला पदार्थ खा लिया। उसकी हालत बिगड़ने पर परिवार ने उसे सीएचसी कुंडा में भर्ती कराया।

किशोरी ने खाया जहरीला पदार्थ
किशोरी ने खाया जहरीला पदार्थ

Pratapgarh Kunda News: कुंडा। हथिगवां थाना क्षेत्र के कटरा गांव निवासी रमेश प्रजापति की 16 वर्षीय बेटी नंदिनी किसी बात को लेकर परिजनों से नाराज हो गई। जिससे उसने गुस्से में रविवार आधी रात के बाद घर में रखा जहरीला पदार्थ खा लिया। थोड़ी देर में ही उसकी हालत बिगड़ने लगी तो परिजनों ने उसे सोमवार को भोर में करीब दो बजे सीएचसी कुंडा में भर्ती कराया।

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