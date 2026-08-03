Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Pratapgarh Kunda News: धान की रोपाई करते समय किशोरी को सांप ने डसा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रतापगढ़ - कुंडा
Follow us on Google News
share

Pratapgarh Kunda News: पट्टी में एक किशोरी कुमकुम, जो धान की रोपाई कर रही थी, को सांप ने डस लिया। हालत बिगड़ने पर उसे सीएचसी पट्टी लाया गया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार किया। स्थिति में सुधार न होने पर उसे मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। डॉक्टरों का कहना है कि उसका डंक जहरीले सांप का था।

Pratapgarh Kunda News: धान की रोपाई करते समय किशोरी को सांप ने डसा

Pratapgarh Kunda News: पट्टी, हिन्दुस्तान संवाद। तहसील क्षेत्र में धान की रोपाई के दौरान किशोरी को सांप ने डस लिया। हालत बिगड़ने पर परिजन उसे सीएचसी पट्टी लेकर आए। क्षेत्र के पूरे बंशीधर गांव निवासी शिवकुमार की 16 वर्षीय पुत्री कुमकुम सोमवार दोपहर खेत में धान की रोपाई कर रही थी। इसी दौरान उसके पैर में सांप ने डस लिया। उसकी तबीयत बिगड़ने लगी तो परिजन उसे सीएचसी पट्टी लेकर पहुंचे। चिकित्सकों ने किशोरी का प्राथमिक उपचार किया। हालत में सुधार नहीं होने पर उसे मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। इमरजेंसी में तैनात डॉ. पंकज कुमार ने बताया कि किशोरी को जहरीले सांप ने काटा था।

अस्पताल में आवश्यक उपचार दिया गया, लेकिन स्थिति गंभीर होने के कारण उसे यहां से रेफर किया गया।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Pratapgarh Kunda Latest News Pratapgarh Kunda News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।