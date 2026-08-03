Pratapgarh Kunda News: धान की रोपाई करते समय किशोरी को सांप ने डसा
Pratapgarh Kunda News: पट्टी में एक किशोरी कुमकुम, जो धान की रोपाई कर रही थी, को सांप ने डस लिया। हालत बिगड़ने पर उसे सीएचसी पट्टी लाया गया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार किया। स्थिति में सुधार न होने पर उसे मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। डॉक्टरों का कहना है कि उसका डंक जहरीले सांप का था।
Pratapgarh Kunda News: पट्टी, हिन्दुस्तान संवाद। तहसील क्षेत्र में धान की रोपाई के दौरान किशोरी को सांप ने डस लिया। हालत बिगड़ने पर परिजन उसे सीएचसी पट्टी लेकर आए। क्षेत्र के पूरे बंशीधर गांव निवासी शिवकुमार की 16 वर्षीय पुत्री कुमकुम सोमवार दोपहर खेत में धान की रोपाई कर रही थी। इसी दौरान उसके पैर में सांप ने डस लिया। उसकी तबीयत बिगड़ने लगी तो परिजन उसे सीएचसी पट्टी लेकर पहुंचे। चिकित्सकों ने किशोरी का प्राथमिक उपचार किया। हालत में सुधार नहीं होने पर उसे मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। इमरजेंसी में तैनात डॉ. पंकज कुमार ने बताया कि किशोरी को जहरीले सांप ने काटा था।
अस्पताल में आवश्यक उपचार दिया गया, लेकिन स्थिति गंभीर होने के कारण उसे यहां से रेफर किया गया।
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