Pratapgarh Kunda News: किशोरी को भगाने पर युवक के खिलाफ केस
Pratapgarh Kunda News: संग्रामगढ़ के एक गांव की महिला ने पुलिस से शिकायत की है कि 30 जुलाई को उसका 16 वर्षीय बेटी सूरज सरोज द्वारा शादी का झांसा देकर भगा लिया गया है। काफी खोजबीन के बाद भी उसकी कोई जानकारी नहीं मिली। पुलिस ने इस मामले में सूरज सरोज के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है।
Pratapgarh Kunda News: संग्रामगढ़। थानाक्षेत्र के एक गांव की महिला ने पुलिस को तहरीर दी कि उसकी 16 वर्षीय बेटी को 30 जुलाई की आधी रात को सूरज सरोज निवासी मुसवा नगर लालगंज शादी का झांसा देकर भगा ले गया। काफी खोजबीन के बाद भी उसका पता नहीं चला। पुलिस ने पीड़िता मां की तहरीर पर सूरज सरोज के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है।
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