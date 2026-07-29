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Pratapgarh Kunda News: शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रतापगढ़ - कुंडा
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Pratapgarh Kunda News: बाघराय के धनीपुर कोर्रही गांव से मुकेश गौतम पर शादी का झांसा देकर युवती के साथ शारीरिक संबंध बनाने का आरोप था। युवती की तहरीर पर नामजद रिपोर्ट दर्ज की गई थी। आरोपी लंबे समय से फरार था, जिसे उपनिरीक्षक कीर्ति रमन ने गलगली तिराहे के पास से गिरफ्तार किया और न्यायालय में पेश किया।

Pratapgarh Kunda News: शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार

Pratapgarh Kunda News: बाघराय। थाना क्षेत्र के धनीपुर कोर्रही गांव निवासी मुकेश गौतम के खिलाफ शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने के मामले में युवती की तहरीर पर नामजद रिपोर्ट दर्ज थी। घटना के बाद से ही आरोपी फरार चल रहा था। उसी मामले में उपनिरीक्षक कीर्ति रमन ने आरोपी को बुधवार को गलगली तिराहे के पास से गिरफ्तार कर लिया। विधिक प्रक्रिया पूरी कर पुलिस ने उसे न्यायालय में प्रस्तुत करने भेजा।

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