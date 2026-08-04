Pratapgarh Kunda News: सभी सीओ कार्यालय के कर्मी मिले लापरवाह, 44 की कराई गई परेड
Pratapgarh Kunda News: प्रतापगढ़ में, एसपी दीपक भूकर ने थानों के मुकदमे अपडेट करने में लापरवाही के लिए 44 कर्मचारियों को फटकार लगाई। सभी कर्मचारियों को स्कूल जैसी परेड में शामिल होने का आदेश दिया गया है। एसपी ने कहा कि किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और कर्मचारियों को नियमित आधार पर अपनी ड्यूटी निभानी होगी।
Pratapgarh Kunda News: प्रतापगढ़, संवाददाता। थानों में दर्ज मुकदमे के पर्चे समय से अपडेट न करने, कोर्ट न पहुंचाने सहित अन्य कार्यों में सभी सीओ कार्यालय के कर्मचारियों की लापरवाही सामने आई है। एसपी ने सभी को फटकार लगाते ड्यूटी करने के साथ सप्ताह में दो दिन परेड लगाई है। सोमवार को सभी सीओ कार्यालय के 44 कर्मचारियों ने पुलिस लाइन में परेड की। थानों में दर्ज होने वाले मुकदमे, विवेचना के पर्चे, चार्जशीट और एफआर सीओ के माध्मय से ही कोर्ट तक पहुंचती है। पिछले दिनों इसमें लापरवाही सामने आने के बाद एसपी दीपक भूकर ने जांच की कराई थी। इस दौरान बड़े पैमाने पर कर्मचारियों की लापरवाही सामने आई।
इस पर एसपी ने सभी कार्यालयों के 44 पुलिस कर्मियों को सोमवार और मंगलवार को सुबह पुलिस लाइन में परेड करने का आदेश दिया। सोमवार सुबह सभी पुलिस लाइन पहुंचकर परेड किए। बाद में कार्यालय जाकर ड्यूटी भी किए। एसपी दीपक भूकर ने बताया कि सभी मुकदमों के पर्चे सहित अन्य अभिलेख अपडेट करने में सीओ कार्यालय के 44 कर्मचारियों की लापरवाही सामने आई। सभी की दो दिन परेड कराई जा रही है। कर्मचारियों की कार्य में ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
लेखक के बारे मेंShailesh Tiwari
शॉर्ट बायो : शैलेश तिवारी पिछले 12 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में ‘हिन्दुस्तान’ प्रयागराज में प्रतापगढ़ जिले के प्रभारी के तौर पर खबरें लिखते हैं।
परिचय एवं अनुभव
शैलेश तिवारी भारतीय प्रिंट मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 12 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में प्रयागराज संस्करण के प्रतापगढ़ ब्यूरो को लीड कर रहे हैं। 2021 से इस भूमिका में रहते हुए लोकल कंटेंट, खेल, साफ्ट स्टोरी, क्राइम और राजनीति में मजबूत पकड़ बनाई है।
करियर का सफर
शैलेश ने अपने करियर की शुरुआत 2014 में दैनिक भास्कर से की फिर अमर उजाला से जुड़े, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2014 में दैनिक भास्कर के साथ उन्होंने मीडिया की दुनिया में कदम रखा। 2014 से 2016 तक दैनिक भास्कर में हरियाणा के रोहतक और रेवाड़ी जिले में काम किया। दैनिक भास्कर की रेवाड़ी यूनिट लॉचिंग में प्रमुख भागेदारी रही। 2016 से 2021 तक अमर उजाला से जुड़कर हरियाणा के रेवाड़ी और झज्जर में बतौर ब्यूरो चीफ टीम का नेतृत्व किया। अमर उजाला की रोहतक यूनिट में क्लस्टर इंचार्ज और सिटी रिपोर्टिंग टीम का हिस्सा रहे। इसके साथ ही हरियाणा के फतेहाबाद, हिसार, कुरुक्षेत्र, अंबाला, पानीपत, सोनीपत, करनाल में भी स्पेशल इवेंट का हिस्सा रहे। अमर उजाला मेरठ के बाद 2021 में हिन्दुस्तान में बरेली जिले से जुड़ने के बाद प्रयागराज संस्करण के प्रतापगढ़ ब्यूरो का नेतृत्व कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
बीए (हिस्ट्री), एमए (पॉलीटिकल साइंस) छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर से करने के बाद स्वामी विवेकानंद सुभारती यूनिवर्सिटी, मेरठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट होने के बाद शैलेश को राजनीतिक और पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। इसी वजह से रजनीतिक गलियारों में चल रही हलचल और क्राइम से जुड़ी खबरों पर अच्छी कमांड होने के साथ अच्छी खबरें लिख रहे हैं।
रिपोर्टिंग और विजन
राजनीतिक हलचल और क्राइम के विषयों पर शैलेश की अच्छी पकड़ है। उन्होंने क्राइम की कई एक्सक्लूसिव स्टोरी की है। शैलेश का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता है-उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
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