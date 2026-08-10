Pratapgarh Kunda News: युवक को जहरीले जंतु ने काटा
Pratapgarh Kunda News: कुंडा के महेशगंज थाना क्षेत्र के गुजवर गांव में इसहाक अहमद के 32 वर्षीय बेटे मो. इमरान को किसी जहरीले जंतु ने काट लिया। उसकी हालत बिगड़ने पर परिजनों ने उसे गांव के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया।
Pratapgarh Kunda News: कुंडा। महेशगंज थाना क्षेत्र के गुजवर गांव निवासी इसहाक अहमद के 32 वर्षीय बेटे मो. इमरान को किसी जहरीले जंतु ने काट लिया। थोड़ी देर में ही उसकी हालत बिगड़ने पर परिजनों ने उसे सीएचसी में भर्ती कराया।
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