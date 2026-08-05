Pratapgarh Kunda News: तमंचे के साथ युवक की फोटो वायरल
Pratapgarh Kunda News: लक्ष्मणपुर के लीलापुर थाने के डिहवा निवासी एक युवक की असलहे के साथ एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिससे क्षेत्र में चर्चा शुरू हो गई है। हालाँकि, पुलिस ने इस फोटो की पुष्टि नहीं की है, और आगे की कार्रवाई की जाएगी।
Pratapgarh Kunda News: लक्ष्मणपुर। लीलापुर थाने के डिहवा (अजगरा) निवासी युवक की असलहे के साथ एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। असलहे के साथ वायरल हो रही फोटो को लेकर क्षेत्र में तरह-तरह की चर्चा है। हालांकि हिन्दुस्तान ऐसे किसी वायरल फोटो की पुष्टि नहीं करता। लीलापुर एसओ अमला सिंह ने कहा कि इस बारे में जानकारी नहीं है। जानकारी कर संबन्धित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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