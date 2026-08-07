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Pratapgarh Kunda News: व्यापार मंडल ने जर्जर भवनों की जांच की उठाई मांग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रतापगढ़ - कुंडा
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Pratapgarh Kunda News: प्रतापगढ़ के चिलबिला के महुली वार्ड में एक 100 वर्ष पुराने जर्जर मकान के गिरने से छह लोगों की मौत हो गई। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने दुःख जताया और प्रशासन से जर्जर भवनों की जांच करने की अपील की। उन्होंने मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र ठीक होने की कामना की।

Pratapgarh Kunda News: व्यापार मंडल ने जर्जर भवनों की जांच की उठाई मांग

Pratapgarh Kunda News: प्रतापगढ़, संवाददाता। चिलबिला के महुली वार्ड में 100 वर्ष पुराने जर्जर मकान के गिरने से छह लोगों की मौत पर अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने शोक व्यक्त किया। शुक्रवार को आयोजित बैठक में संगठन पदाधिकारियों ने घटना को हृदयविदारक बताते हुए मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट की तथा घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हुए जर्जर भवनों के जांच की मांग की। बैठक में व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने कहा कि ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए प्रशासन को जनपद में जर्जर और खतरनाक भवनों का सर्वे कराकर आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए। संगठन ने डीएम से मांग की कि पुराने और क्षतिग्रस्त मकानों की पहचान कर उन्हें सुरक्षित कराया जाए, ताकि भविष्य में जनहानि जैसी घटनाओं से बचा जा सके।

व्यापार मंडल ने प्रभु श्रीराम से दिवंगत आत्माओं की शांति और शोक संतप्त परिवार को इस असहनीय दुख को सहने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की। बैठक में जिला अध्यक्ष विजय गुप्ता, जिला महामंत्री श्रवण कुमार मखीजा, अर्पित खंडेलवाल, जिला उपाध्यक्ष मनोज केसरवानी, दिनेश जायसवाल, अनिल गोयल, जवाहर लाल उमरवैश्य, राजेश केसरवानी, नगर महामंत्री बृजेश केसरवानी सहित अन्य पदाधिकारी और व्यापारी उपस्थित रहे।

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