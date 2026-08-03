Pratapgarh Kunda News: गोली निकालने को नहीं हो सका ऑपरेशन, पिता-पुत्र गिरफ्तार

Pratapgarh Kunda News: रानीगंज कैथौला, हिन्दुस्तान संवाद। लालगंज कोतवाली क्षेत्र के रानीगंज कैथौला बाजार में रविवार शाम स्कूटी सवार युवक को गोली मारने में पिता-पुत्र के खिलाफ जानलेवा हमले का केस दर्ज कर पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। उधर गोली से घायल युवक का दूसरे दिन सोमवार को भी बलीडिंग के कारण ऑपरेशन नहीं हो सका। गोली उसके सीने के पास फंसी है।लालगंज कोतवाली क्षेत्र के बोधी सिंह का पुरवा निवासी सुभाष सिंह का 29 वर्षीय बेटा सौरभ सिंह उर्फ विपुल रविवार शाम अपने फुफेरे भाई रायबरेली के लालगंज शाहपुर निवासी अनिकेत उर्फ सक्षम के साथ रानीगंज कैथौला बाजार आया था। वहां एक कार से स्कूटी में धक्का लग गया।

विरोध करने पर कार में सवार अगई खास निवासी संजय शुक्ला और उसके बेटे सुजल शुक्ला दोनों को मारने पीटने लगे। इस दौरान सौरभ को गोली मारकर घायल कर दिया गया गया। गोली दाएं कंधे में लगने के बाद सीने में फंस गई। उसे प्रयागराज रेफर किया गया लेकिन ब्लीडिंग के कारण सोमवार को भी ऑपरेशन नहीं हो सका। गोली अभी उसके सीने के पास फंसी है। घायल के पिता की तहरीर पर आरोपी संजय शुक्ला और उसके बेटे सुजल शुक्ला के खिलाफ जानलेवा हमले का केस दर्ज कर पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। कोतवाल आलोक कुमार ने बताया कि आरोपी पिता-पुत्र को गिरफ्तार कर कार्रवाई की जा रही है। उनके शस्त्र लाइसेंस के भी निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी।