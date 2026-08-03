Pratapgarh Kunda News: तेरहमील बाजार में बाइक की टक्कर से अधेड़ घायल
Pratapgarh Kunda News: रविवार शाम तेरहमील बाजार में तेज रफ्तार बाइक की टक्कर से सुरेश शर्मा गंभीर रूप से घायल हो गए। वह बाजार में सामान लेने गए थे, जब बाइक ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। हादसे के बाद उन्हें पास के सीएचसी में इलाज के लिए ले जाया गया।
Pratapgarh Kunda News: बनी तेरहमील। बनी तेरहमील बाजार में रविवार शाम तेज रफ्तार बाइक की टक्कर से एक अधेड़ गंभीर रूप से घायल हो गए। तेरहमील निवासी सुरेश शर्मा बाइक से बाजार में सामान लेने गए थे। इसी दौरान सामने से आ रही तेज रफ्तार बाइक ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में वह सड़क पर गिर पड़े और उनके पैर में गंभीर चोट आई। आसपास मौजूद लोगों ने उन्हें सीएचसी पहुंचाया, जहां उनका इलाज किया गया।
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