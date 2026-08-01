Pratapgarh Kunda News: सई में समाए युवक की तलाश में उतरी एसडीआरएफ
Pratapgarh Kunda News: सांगीपुर में बाबाघुइसरनाथ धाम के सई पुल से कूदकर रवि मौर्य नाम का युवक लापता है। उसकी तलाश में पुलिस, एसडीआरएफ और स्थानीय गोताखोर लगे हुए हैं। बढ़ते जलस्तर और गंदे पानी के कारण युवक की खोज में कठिनाई हो रही है। रविवार तक युवक का कोई पता नहीं चल सका है।
Pratapgarh Kunda News: सांगीपुर, हिन्दुस्तान संवाद। क्षेत्र के बाबाघुइसरनाथ धाम स्थित सई पुल से सई में समाए युवक का दूसरे दिन शनिवार को भी पता नहीं चल सका है। हालांकि युवक की तलाश में सांगीपुर पुलिस के साथ एसडीआरएफ और स्थानीय गोताखोर रेस्क्यू अभियान में डटे रहे। अमेठी के पूरे शिवपाल डेहरा विशेषरगंज थाना संग्रामपुर निवासी विजय मौर्य के 25 वर्षीय बेटे रवि मौर्य शुक्रवार को दोपहर धाम स्थित सई पुल से कूद गया था। उसने बाइक, मोबाइल फोन पुल के पास एक दुकान पर ही छोड़ दिया था। युवक की तलाश में लगे एसडीआरएफ व पुलिस के मुताबिक बढ़ते जलस्तर और गंदे पानी की वजह से डूबे युवक को खोजने में काफी मशक्कत उठानी पड़ रही है।
सई में कूदने वाले युवक की खोजबीन के लिए पुलिस की तरफ शुक्रवार शाम ही एसडीआरएफ की टीम बुला ली गई थी। स्थानीय पुलिस और गोताखोरो के साथ एसडीआरएफ की टीम लगातार सई में तलाश अभियान में लगी हुई है। सांगीपुर एसओ गौरव त्रिवेदी ने कहा कि युवक की खोज के लिए प्रयास किया जा रहा है। बढ़ते जलस्तर के साथ तेज बहाव और गंदे पानी की वजह से टीम को दिक्कत हो रही है।
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