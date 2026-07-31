Pratapgarh Kunda News: नीट के मेधावियों और राज्य स्तरीय खिलाड़ियों को किया सम्मानित
Pratapgarh Kunda News: टेउंगा स्थित संस्कार ग्लोबल स्कूल में छात्रों को सम्मानित करने का समारोह हुआ। निदेशक रंजन सिंह और प्रिंसिपल समीना अख्तर ने NEET में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को सराहा। खिलाड़ियों को भी उनके खेल प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया। सफल छात्रों ने अन्य विद्यार्थियों को मेहनत और निरंतरता के महत्व के बारे में बताया।
Pratapgarh Kunda News: टेउंगा स्थित संस्कार ग्लोबल स्कूल में शुक्रवार को समारोह हुआ। इसमें विद्यालय के प्रतिभावान और सफल छात्रों को सम्मानित किया गया। उनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दी गईं। विद्यालय के निदेशक रंजन सिंह एवं प्रिंसिपल समीना अख्तर ने नीट परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र वंश विक्रम सिंह, सक्षम पांडेय और निष्कर्ष मिश्र को विशेष रूप से सम्मानित किया। साथ ही खेल के क्षेत्र में विद्यालय का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को भी नवाजा। गोला फेंक (बालक वर्ग) में राज्य स्तर पर स्वर्ण पदक,चक्का फेंक में कांस्य पदक जीतने वाले आदित्य मिश्र और 200 मीटर दौड़ में कांस्य पदक हासिल करने वाले नवीन शुक्ल को मेडल व उपहार देकर बधाई दी गई।
सम्मान प्राप्त करने वाले सफल छात्रों ने विद्यालय के अन्य विद्यार्थियों के साथ संवाद किया और उन्हें कठिन परिश्रम तथा निरंतरता के साथ सफलता हासिल करने के उपयोगी टिप्स दिए। कार्यक्रम का संयोजन शुभी अली, संचालन सर्वेश सिंह ने किया। इस अवसर पर संदीप सिंह रिंकू, संजीव पांडेय, रवि मिश्र, जफर खान, राजेश सिंह, आनंद सिंह, मो. रईस, शिवम पांडेय, विनोद मौर्य आदि मौजूद रहे।
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