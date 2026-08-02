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Pratapgarh Kunda News: चोरी के घंटे के साथ युवक गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रतापगढ़ - कुंडा
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Pratapgarh Kunda News: सांगीपुर पुलिस ने शनिवार को घुइसरनाथ धाम चौकी पर गजेहड़ी के पास एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया। आरोपी की पहचान विजय शुक्ल के रूप में हुई है, जो पूरे सीताराम का निवासी है। पुलिस ने उसके पास से चुराए गए पीतल के 10 घंटे और एक लोटा बरामद किया।

चोरी के घंटे के साथ युवक गिरफ्तार
चोरी के घंटे के साथ युवक गिरफ्तार

Pratapgarh Kunda News: सांगीपुर। सांगीपुर थानाक्षेत्र के अंतर्गत घुइसरनाथ धाम पुलिस चौकी पर तैनात चौकी प्रभारी अतुल तिवारी ने शनिवार को गजेहड़ी के पास एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया। थाने पर पूछताछ के दौरान उसकी पहचान विजय शुक्ल निवासी पूरे सीताराम के रूप में हुई। आरोपी के पास से पुलिस ने चुराए गए पीतल के 10 घंटे और पीतल का एक लोटा बरामद कर उसे जेल भेज दिया।

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