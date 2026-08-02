Pratapgarh Kunda News: सपा महिला सभा के पदाधिकारी नामित
Pratapgarh Kunda News: प्रतापगढ़ में समाजवादी महिला सभा की जिलाध्यक्ष शांति सिंह की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में लगभग 50 महिलाओं ने सदस्यता ग्रहण की और नए पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई। नए पदाधिकारियों में आशा पटेल, कंचन वर्मा, पूनम सिंह और अन्य शामिल हैं।
Pratapgarh Kunda News: प्रतापगढ़। समाजवादी महिला सभा की जिलाध्यक्ष शांति सिंह की अध्यक्षता में रविवार को कार्यालय पर कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। जिसमें जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में करीब 50 महिलाओं ने सपा महिला सभा की सदस्यता ग्रहण की। इसके बाद जिलाध्यक्ष ने नए पदाधिकारी नामित कर उन्हें जिम्मेदारी सौंपी। नए पदाधिकारियों में आशा पटेल, विधानसभा अध्यक्ष कुंडा, कंचन वर्मा विधानसभा अध्यक्ष सदर, पूनम सिंह ब्लॉक अध्यक्ष मंगरौरा, सुषमा शुक्ला ब्लॉक अध्यक्ष गौरा, सविता सिंह ब्लॉक अध्यक्ष संडवा चन्द्रिका, रुकसार खान नगर पंचायत अध्यक्ष सिटी, नीलम सिंह नगर पंचायत अध्यक्ष कटरा मेदनीगंज, माधुरी गौतम नगर पंचायत अध्यक्ष गड़वारा, रानी देवी अध्यक्ष नगरपालिका परिषद बेल्हा शामिल हैं।
बैठक में सपा नेत्री ज्योत्सना सिंह, महासचिव राजकुमारी सरोज आदि शामिल रहीं।
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