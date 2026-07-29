Pratapgarh Kunda News: ब्लॉक गेट पर सेक्रेटरी की कार रोककर हंगामा, तोड़फोड़
Pratapgarh Kunda News: रामपुर संग्रामगढ़ विकासखंड में कुछ ग्रामीणों ने दो सेक्रेटरी और उनके सहायक पर आरोप लगाया कि उन्होंने दो युवतियों के साथ छेड़खानी की। इसके बाद ग्रामीणों ने सेक्रेटरी की कार को रोककर हंगामा किया। विवाद बढ़ने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को थाने ले जाकर समझौता कराया।
Pratapgarh Kunda News: संग्रामगढ़, हिन्दुस्तान संवाद। रामपुर संग्रामगढ़ विकासखंड के मुख्य गेट पर मंगलवार रात करीब नौ बजे कुछ ग्रामीण दो सेक्रेटरी और उनके सहायक कार रोककर हंगामा करने लगे। उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ भी की। हालांकि बाद में उनके बीच समझौता हो गया। लालगंज थाना क्षेत्र के एक गांव की दो युवतियां मंगलवार को अपने भाई के साथ बाइक से मानगढ़ धाम घूमने गई थीं। लौटते समय दखावपुर गांव के पास उनकी मुलाकात कार से जा रहे दो सेक्रेटरी और उनके सहायक से हुई तो विवाद हो गया। युवतियों ने उन पर छेड़खानी और अश्लील टिप्पणी करने का आरोप लगाया। आरोप के बाद ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया।
बड़ी संख्या में लोग रामपुर संग्रामगढ़ विकासखंड कार्यालय के गेट पर एकत्र होकर सेक्रेटरी के आने इंतजार करने लगे। नरई चौराहा से लौटते समय जैसे ही सेक्रेटरी की कार गेट पहुंची, वहां मौजूद लोगों ने रोक लिया। वे उनसे मारपीट और तोड़फोड़ करते हुए हंगामा करने लगे। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को थाने ले गई। वहां उनके बीच समझौता हो गया। एसओ मनोज तोमर ने बताया कि छेड़खानी जैसी बात नहीं थी। रील बनाने को लेकर उनके बीच विवाद हुआ था। दोनों पक्ष ने समझौता कर लिया।
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