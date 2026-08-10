Pratapgarh Kunda News: शिवमंदिर से 16 घंटे उठा ले गए चोर
Pratapgarh Kunda News: देल्हूपुर में शनिदेव पुलिस चौकी के कुशफरा मत्तू का पुरवा स्थित शिवमंदिर से रविवार रात 16 घंटे में चोरी की घटना हुई। सुबह जब ग्रामीणों को जानकारी मिली, तो उनमें रोष फैल गया। गांव के जय बहादुर मिश्र ने घटनाक्रम की सूचना पुलिस को दी।
Pratapgarh Kunda News: देल्हूपुर। शनिदेव पुलिस चौकी के कुशफरा मत्तू का पुरवा में स्थित शिवमंदिर से रविवार रात 16 घंटे चोरी हो गए। सुबह जानकारी होने पर ग्रामीणों में रोष फैल गया। गांव के जय बहादुर मिश्र ने घटना की जानकारी पुलिस को दी है।
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