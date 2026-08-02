Pratapgarh Kunda News: किराने की दुकान से नकदी चोरी
Pratapgarh Kunda News: सांगीपुर में शनिवार रात को चोरों ने कल्लू शुक्ला की किराने की दुकान में सेंध लगाई और 45 हजार रुपये की नकदी चोरी कर ली। सुबह जब दुकानदार को घटना की जानकारी मिली, तो वह चौंक गए। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है।
Pratapgarh Kunda News: सांगीपुर। सांगीपुर थानाक्षेत्र शुकुलपुर बाजार निवासी कल्लू शुक्ला की बाजार में किराने की दुकान है। शनिवार रात चोर किराने की दुकान की दीवार में बने होल के सहारे अंदर गए और करीब 45 हजार रुपये की नकदी उठा ले गए। सुबह घटना की जानकारी होते ही दुकानदार के होश उड़ गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की। एसओ गौरव त्रिवेदी ने बताया कि घटना की जांच कराई जा रही है।
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