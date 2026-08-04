Pratapgarh Kunda News: स्कूल में चोरी, रिपोर्ट दर्ज
Pratapgarh Kunda News: बाघराय के सकरदहा में स्थित ब्रम्हर्षि बाबा जी विद्याश्रम में 2 अगस्त की रात चोरी हुई। चोरों ने ताला तोड़कर स्कूल से 15 हजार रुपये नकद, सीसीटीवी, डीवीआर, और इनवर्टर बैटरी चुरा ली। प्रबंधक अभिषेक शुक्ल ने पुलिस में तहरीर दी, जिसके आधार पर अनजान चोरों के खिलाफ केस दर्ज किया गया।
Pratapgarh Kunda News: बाघराय। थाना क्षेत्र के सकरदहा के लक्ष्मणेश्वर नाथ धाम पर स्थित ब्रम्हर्षि बाबा जी विद्याश्रम में दो अगस्त की रात चोर ताला तोड़कर भीतर घुसे। स्कूल में रखे 15 हजार रुपये नकद, सीसीटीवी, डीवीआर, इनवर्टर बैटरी आदि हजारों का सामान उठा ले गए। प्रबंधक अभिषेक शुक्ल ने पुलिस को तहरीर दी। प्रबंधक की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज की है।
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