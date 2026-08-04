Pratapgarh Kunda News: सड़क हादसों में दो लोग घायल

Pratapgarh Kunda News: सड़क हादसों में दो लोग घायल
Pratapgarh Kunda News: कुंडा के महेशगंज थाना क्षेत्र में झींगुर गांव के राम सुमेर का बेटा तुलसीराम और मौली गांव के गनपत का बेटा राजेन्द्र कुमार बाइक से जाते समय अज्ञात वाहन की टक्कर में घायल हो गए। दोनों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
Pratapgarh Kunda News: कुंडा। महेशगंज थाना क्षेत्र के झींगुर गांव निवासी राम सुमेर का 52 वर्षीय बेटा तुलसीराम बाइक से जाते समय अज्ञात वाहन की टक्कर से घायल हो गया। कोतवाली के मौली गांव निवासी गनपत का 43 वर्षीय बेटा राजेन्द्र कुमार बाइक से जाते समय अज्ञात वाहन की टक्कर से घायल हो गया। परिजनों ने घायलों को सीएचसी में भर्ती कराया।
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