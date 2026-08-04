Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Pratapgarh Kunda News: सड़क हादसों में दो लोग घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रतापगढ़ - कुंडा
Follow us on Google News
share

Pratapgarh Kunda News: कुंडा के महेशगंज थाना क्षेत्र में झींगुर गांव के राम सुमेर का बेटा तुलसीराम और मौली गांव के गनपत का बेटा राजेन्द्र कुमार बाइक से जाते समय अज्ञात वाहन की टक्कर में घायल हो गए। दोनों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

सड़क हादसों में दो लोग घायल
सड़क हादसों में दो लोग घायल

Pratapgarh Kunda News: कुंडा। महेशगंज थाना क्षेत्र के झींगुर गांव निवासी राम सुमेर का 52 वर्षीय बेटा तुलसीराम बाइक से जाते समय अज्ञात वाहन की टक्कर से घायल हो गया। कोतवाली के मौली गांव निवासी गनपत का 43 वर्षीय बेटा राजेन्द्र कुमार बाइक से जाते समय अज्ञात वाहन की टक्कर से घायल हो गया। परिजनों ने घायलों को सीएचसी में भर्ती कराया।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Pratapgarh Kunda Latest News Pratapgarh Kunda News Road Accident

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।