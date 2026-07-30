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Pratapgarh Kunda News: फॉल्ट बनाने का पैसा न मिलने पर लाइन न चलने की धमकी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रतापगढ़ - कुंडा
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Pratapgarh Kunda News: लालगंज में भटनी विद्युत उपकेंद्र से जुड़े लोहंगपुर गांव के निवासियों ने लाइनमैन के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। आरोप है कि लाइनमैन ने ट्रांसफार्मर में故ल्ट बनाने के लिए 2000 रुपये मांगे। बाद में 500 रुपये लेकर फिर से फॉल्ट होने पर मरम्मत करने से इंकार कर दिया।

Pratapgarh Kunda News: फॉल्ट बनाने का पैसा न मिलने पर लाइन न चलने की धमकी

Pratapgarh Kunda News: लालगंज। इलाके के भटनी विद्युत उपकेंद्र से जुड़े लोहंगपुर निवासी दिलीप पटेल, मेवालाल, राजेश, हीरालाल, छेदीलाल, इंद्रेश सहित दर्जनभर लोगों ने एक्सईएन विद्युत से लाइनमैन के खिलाफ शिकायत की है। लोगों का आरोप है कि लाइनमैन ने ट्रांसफॉर्मर में आए फॉल्ट बनाने के लिए 2000 रुपये की मांग की। लोगों ने फॉल्ट बनाने के बाद 500 रुपये ही दिए। इस पर लाइनमैन ने आगे लाइन न चलने की धमकी दी। इसके बाद लाइन फिर से फॉल्ट हुआ तो लाइनमैन ने मरम्मत से इनकार कर दिया। इससे नाराज लोगों ने लाइनमैन के खिलाफ एक्सईएन विद्युत से शिकायत की है।

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