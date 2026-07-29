Pratapgarh Kunda News: समूह से वंचित महिलाओं को दी योजनाओं की जानकारी
Pratapgarh Kunda News: रानीगंज में बीडीओ शिवगढ़ ने अभियान चलाकर 20 महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से जोड़ा। इस दौरान परिवार आईडी और फार्मर रजिस्ट्री भी की गई। बीडीओ संजय नारायण झा ने बताया कि सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा रही है।
Pratapgarh Kunda News: रानीगंज। बीडीओ शिवगढ़ की ओर से अभियान के तहत बुधवार को रामपुर आधारगंज में ग्राम पंचायत में छूटी हुई महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से जोड़ा गया। गांव की 20 महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से जोड़ते हुए फैमिली आईडी और फॉर्मर रजिस्ट्री भी की गई। बीडीओ संजय नारायण झा ने बताया कि कई गांवों में अभियान चलाकर महिलाओं को जोड़ा जा रहा साथ ही उन्हें सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूक भी किया जा रहा है और फैमली आईडी व फार्मर रजिस्ट्री की भी प्रगति की जा रही है। इस दौरान ग्राम पंचायत अधिकारी राम पूजन मिश्रा, ब्लॉक मिशन प्रबंधक विपिन मिश्रा, सुमित, विजेंद्र, राधा, मुजीम अहमद उपस्थित रहे।
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