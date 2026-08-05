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Pratapgarh Kunda News: पूर्ति निरीक्षक के खिलाफ कोटेदारों ने किया प्रदर्शन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रतापगढ़ - कुंडा
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Pratapgarh Kunda News: लालगंज में सांगीपुर और रामपुर संग्रामगढ़ ब्लॉक के कोटेदारों ने पूर्ति निरीक्षक देवी प्रसाद तिवारी की चौथी बार तैनाती के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने उत्पीड़न का आरोप लगाया और तैनाती निरस्त करने की मांग की। पूर्ति निरीक्षक ने आरोपों को निराधार बताया।

पूर्ति निरीक्षक के खिलाफ कोटेदारों ने किया प्रदर्शन
पूर्ति निरीक्षक के खिलाफ कोटेदारों ने किया प्रदर्शन

Pratapgarh Kunda News: लालगंज, हिन्दुस्तान संवाद। स्थानीय ब्लॉक परिसर में बुधवार को सांगीपुर और रामपुर संग्रामगढ़ ब्लॉक के कोटेदारों ने पूर्ति निरीक्षक देवी प्रसाद तिवारी की चौथी बार तैनाती को लेकर प्रदर्शन किया। कोटेदारों ने पूर्ति निरीक्षक देवी प्रसाद उत्पीड़न का आरोप लगाया। कोटेदारों ने डीएम को संबोधित पत्र भेजकर पूर्ति निरीक्षक की सांगीपुर और रामपुर संग्रामगढ़ ब्लॉक से तैनाती निरस्त किए जाने की मांग की है। प्रदर्शन के दौरान कोटेदार संघ के महेन्द्र प्रताप, बृजेश कुमार, रामसजीवन कोरी, कालिका प्रसाद, सुरेश सिंह, पारसनाथ, राजेश, हीरालाल, राजेन्द्र बहादुर आदि मौजूद रहे। पूर्ति निरीक्षक देवी प्रसाद तिवारी ने कहा कि कोटेदारों का आरोप निराधार है।

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