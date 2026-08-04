Pratapgarh Kunda News: बस की टक्कर से लोडर मैजिक पलटी, ड्राइवर जख्मी
Pratapgarh Kunda News: लक्ष्मणपुर में मंगलवार को एक प्राइवेट बस और लोडर मैजिक की टक्कर हो गई। इस घटना में मैजिक चालक राजेश मिश्रा घायल हो गए। बस चालक फरार हो गया, और पुलिस ने घायल को ट्रामा सेंटर भेजा। घटना के बाद राजमार्ग पर कुछ समय के लिए यातायात प्रभावित हुआ। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
Pratapgarh Kunda News: लक्ष्मणपुर, हिन्दुस्तान संवाद। लीलापुर थाना क्षेत्र के सगरा सुंदरपुर बाजार में पहाड़पुर मोड़ पर मंगलवार को दोपहर करीब एक बजे प्राइवेट बस और लोडर मैजिक की आमने सामने टक्कर हो गई। टक्कर के बाद लोडर मैजिक राजमार्ग किनारे पलट गया। घटना में मैजिक चालक 45 वर्षीय राजेश मिश्रा निवासी थाना अंतू घायल हो गया। जबकि घटना के बाद चालक बस लेकर फरार हो गया। प्राइवेट बस सवारी लेकर लखनऊ-वाराणसी राजमार्ग ओर रायबरेली की तरफ से प्रतापगढ़ की तरफ जा रही थी। लोडर मैजिक हार्डवेयर का सामान लोडकर प्रतापगढ़ से लालगंज की तरफ जा रही थी। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को लालगंज ट्रामा सेंटर भेजा।
इधर मैजिक पलटने से राजमार्ग पर कुछ देर के लिए आवागमन प्रभावित हो गया। पुलिस ने आनन-फानन में पलटी मैजिक को सीधा कराकर राजमार्ग खाली कराया। इसके बाद आवागमन शुरू हो सका। लीलापुर एसओ अमला सिंह ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है। घटना कर फरार बस ड्राइवर की पहचान कर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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