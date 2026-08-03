Pratapgarh Kunda News: कामकाज के समय दो घंटे गुल रही बिजली
Pratapgarh Kunda News: प्रतापगढ़ में प्रयागराज-अयोध्या राजमार्ग को 12 किलोमीटर फोरलेन में बदलने की तैयारी चल रही है। नाला निर्माण के कारण बिजली पोल लगाने में बाधा आ रही है, जिससे कादीपुर उपकेंद्र की बिजली आपूर्ति दिनभर बाधित रही। इस वजह से चिलबिला, महुली और गोंड़े वार्ड के निवासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा।
Pratapgarh Kunda News: प्रतापगढ़। शहर से गुजरे प्रयागराज-अयोध्या राजमार्ग को करीब 12 किलोमीटर फोरलेन करने की तैयारी तेज है। हाईवे किनारे नए प्वाइंट पर नाला निर्माण के बाद बिजली को पोल ट्रांसफॉर्मर को नए प्वाइंट पर लगाने में बाधक बन रहे पेड़ की कटाई चल रही है। सोमवार को कादीपुर उपकेंद्र के महुली फीडर की बिजली आपूर्ति सुबह से दोपहर तक करीब दो घंटे बाधित कर कामकाज किया गया। बिजली गुल रहने से चिलबिला, महुली, गोंड़े सहित अन्य वार्ड के लोगों को परेशानी हुई।
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