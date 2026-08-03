Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Pratapgarh Kunda News: कामकाज के समय दो घंटे गुल रही बिजली

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रतापगढ़ - कुंडा
Follow us on Google News
share

Pratapgarh Kunda News: प्रतापगढ़ में प्रयागराज-अयोध्या राजमार्ग को 12 किलोमीटर फोरलेन में बदलने की तैयारी चल रही है। नाला निर्माण के कारण बिजली पोल लगाने में बाधा आ रही है, जिससे कादीपुर उपकेंद्र की बिजली आपूर्ति दिनभर बाधित रही। इस वजह से चिलबिला, महुली और गोंड़े वार्ड के निवासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा।

Pratapgarh Kunda News: कामकाज के समय दो घंटे गुल रही बिजली

Pratapgarh Kunda News: प्रतापगढ़। शहर से गुजरे प्रयागराज-अयोध्या राजमार्ग को करीब 12 किलोमीटर फोरलेन करने की तैयारी तेज है। हाईवे किनारे नए प्वाइंट पर नाला निर्माण के बाद बिजली को पोल ट्रांसफॉर्मर को नए प्वाइंट पर लगाने में बाधक बन रहे पेड़ की कटाई चल रही है। सोमवार को कादीपुर उपकेंद्र के महुली फीडर की बिजली आपूर्ति सुबह से दोपहर तक करीब दो घंटे बाधित कर कामकाज किया गया। बिजली गुल रहने से चिलबिला, महुली, गोंड़े सहित अन्य वार्ड के लोगों को परेशानी हुई।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Pratapgarh Kunda Latest News Pratapgarh Pratapgarh Kunda News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।