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Pratapgarh Kunda News: कामकाज के समय चार घंटे गुल रही बिजली

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रतापगढ़ - कुंडा
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Pratapgarh Kunda News: प्रतापगढ़ में प्रयागराज-अयोध्या राजमार्ग का फोरलेन विस्तार तेज हो रहा है। किनारे पर नाला निर्माण के कारण पेड़ की कटाई चल रही है, जिससे बिजली की आपूर्ति बाधित हुई। कादीपुर उपकेंद्र का महुली फीडर सुबह से दोपहर तक चार घंटे बंद रहा, जिससे चिलबिला, महुली और गोंड़े के लोगों को दिक्कत हुई।

Pratapgarh Kunda News: कामकाज के समय चार घंटे गुल रही बिजली

Pratapgarh Kunda News: प्रतापगढ़। शहर से गुजरे प्रयागराज-अयोध्या राजमार्ग को करीब 12 किलोमीटर फोरलेन करने की तैयारी तेज है। हाईवे किनारे नए प्वाइंट पर नाला निर्माण के बाद बिजली को पोल ट्रांसफॉर्मर को नए प्वाइंट पर लगाने में बाधक बन रहे पेड़ की कटाई चल रही है। शनिवार को कादीपुर उपकेंद्र के महुली फीडर की बिजली आपूर्ति सुबह से दोपहर तक करीब चार घंटे बाधित कर कामकाज किया गया। बिजली गुल रहने से चिलबिला, महुली, गोंड़े सहित अन्य वार्ड के लोगों को परेशानी हुई।

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