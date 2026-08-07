Pratapgarh Kunda News: हादसे के बाद पालिका ने शुरू कराया जर्जर भवनों का सर्वे
Pratapgarh Kunda News: प्रतापगढ़ में हाल ही में हुए एक हादसे के बाद नगरपालिका प्रशासन ने जर्जर भवनों की जांच शुरू कर दी है। अधिकारी महुली इलाके में जर्जर भवनों की तस्वीरें ले रहे हैं और उनके विवरण इकट्ठा कर रहे हैं। पहले से ही 32 भवनों के मालिकों को नोटिस दिए जा चुके हैं।
Pratapgarh Kunda News: प्रतापगढ़, संवाददाता। वैसे तो नगरपालिका प्रशासन की ओर से हर वर्ष बरसात शुरू होने से पहले जर्जर भवन स्वामियों को नोटिस थमाकर सचेत कर दिया जाता है लेकिन इस बार महुली में हादसा होने के कारण अफसर तेजी से सक्रिय हो गए हैं। गुरुवार को बारिश थमने के बाद पालिका के कर्मचारी मोहल्लों पूरे शहर में घूमकर जर्जर भवनों की फोटो खींचने के साथ उसका विवरण जुटाते दिखे। प्रशासनिक अमले की एक खासियत है कि वह बिना हादसा अथवा दुर्घटना हुए सक्रिय नहीं दिखता। गुरुवार को भी शहर में कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। महुली में हादसे के बाद डीएम और एसपी के पहुंचने के बाद तमाम विभाग सक्रिय हो गए और अपना-अपना गला बचाने के प्रयास में जुट गए।
इसी क्रम में नगरपालिका प्रशासन पूरे शहर के जर्जर भवनों का सर्वे कराने लगा। नगरपालिका के अधिशाषी अधिकारी राकेश कुमार ने बताया कि शहर के 32 जर्जर भवन स्वामियों को पहले ही नोटिस देकर सचेत किया जा चुका है। शेष जर्जर भवनों का सर्वे कर सूची तैयार कराई जा रही है।
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