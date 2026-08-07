Pratapgarh Kunda News: हादसे के बाद पालिका ने शुरू कराया जर्जर भवनों का सर्वे

Pratapgarh Kunda News: प्रतापगढ़, संवाददाता। वैसे तो नगरपालिका प्रशासन की ओर से हर वर्ष बरसात शुरू होने से पहले जर्जर भवन स्वामियों को नोटिस थमाकर सचेत कर दिया जाता है लेकिन इस बार महुली में हादसा होने के कारण अफसर तेजी से सक्रिय हो गए हैं। गुरुवार को बारिश थमने के बाद पालिका के कर्मचारी मोहल्लों पूरे शहर में घूमकर जर्जर भवनों की फोटो खींचने के साथ उसका विवरण जुटाते दिखे। प्रशासनिक अमले की एक खासियत है कि वह बिना हादसा अथवा दुर्घटना हुए सक्रिय नहीं दिखता। गुरुवार को भी शहर में कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। महुली में हादसे के बाद डीएम और एसपी के पहुंचने के बाद तमाम विभाग सक्रिय हो गए और अपना-अपना गला बचाने के प्रयास में जुट गए।