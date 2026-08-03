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Pratapgarh Kunda News: गुंडाएक्ट में पांच लोग जिलाबदर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रतापगढ़ - कुंडा
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Pratapgarh Kunda News: प्रतापगढ़ के जिला मजिस्ट्रेट ने गुंडाएक्ट में आरोप साबित होने पर पांच लोगों को छह महीने के लिए जिलाबदर किया है। आरोपी फिरोज, खुर्शीद, तनवीर, रंजीत और इरशाद शामिल हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों से हैं।

Pratapgarh Kunda News: गुंडाएक्ट में पांच लोग जिलाबदर

Pratapgarh Kunda News: प्रतापगढ़। जिला मजिस्ट्रेट ने गुंडाएक्ट में आरोप साबित होने पर पांच लोगों को छह माह के लिए जिलाबदर कर दिया है। आरोपी नगर कोतवाली के चिलबिला रंजीतपुर निवासी फिरोज, खुर्शीद पुत्र इलियास, शहर के स्टेशन रोड जैन गली निवासी तनवीर अख्तर पुत्र मो. अख्तर, रंजीत सिंह पुत्र देवेश सिंह और इरशाद अहमद पुत्र मो. शरीफ हैं।

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