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Pratapgarh Kunda News: तीन घंटे बाधित रही दर्जनों गांवों की बिजली

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रतापगढ़ - कुंडा
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Pratapgarh Kunda News: अजगरा के स्थानीय विद्युत उपकेंद्र में शनिवार को फीडर मेंटिनेंस का कार्य किया गया, जिससे तेजगढ़, बढ़नी, साहबगंज, लीलापुर और अन्य गांवों की विद्युत सप्लाई बाधित हुई। बिजली कटौती से उपभोक्ताओं को तीन घंटे तक परेशानियों का सामना करना पड़ा। उपकेंद्र ने बताया कि मेंटिनेंस के कारण सप्लाई बंद रही।

Pratapgarh Kunda News: तीन घंटे बाधित रही दर्जनों गांवों की बिजली

Pratapgarh Kunda News: अजगरा। स्थानीय विद्युत उपकेंद्र पर शनिवार दोपहर में फीडर मेंटिनेंस का कार्य कराया जा रहा था। जिससे उपकेंद्र से जुड़े तेजगढ़, बढ़नी, साहबगंज, लीलापुर, बहुचरा, मोहनगंज, अजगरा, सरायआनादेव समेत दर्जनों से अधिक गांवों की विद्युत सप्लाई बाधित रही। इससे उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ा। अजगरा विद्युत उपकेंद्र का कहना है कि फीडर मेंटिनेंस का कार्य कराए जाने की वजह से सप्लाई बंद रही। करीब तीन घंटे बिजली कटौती रही।

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